Formule 1

Formule 1 : Le mea culpa de Daniel Ricciardo sur son niveau depuis le début de saison !

Publié le 25 mai 2021 à 13h35 par La rédaction

Le Grand Prix de Monaco n'aura pas non plus été une franche réussite pour Daniel Ricciardo. L'Australien n'a pas l'impression d'avoir énormément progressé depuis le début de la saison. Néanmoins, il espère pouvoir se reprendre au plus vite.

Le Grand Prix de Monaco se sera montré mitigé pour McLaren. D’un côté, Lando Norris s’est illustré en montant sur le podium puisqu’il a terminé à la troisième place, derrière Max Verstappen et Carlos Sainz Jr. Et de l’autre, Daniel Ricciardo a encore éprouvé de grandes difficultés comme le montre cette douzième position. Depuis le début de la saison, l’Australien a du mal à se faire à sa nouvelle monoplace. Côtoyant régulièrement le haut de tableau avec Renault, le pilote de 31 ans n’y arrive plus depuis qu’il a rejoint McLaren. Une situation à laquelle il ne s’attendait pas en rejoignant l’écurie britannique. Mais l’ancien de Red Bull espère pouvoir retrouver son véritable niveau assez rapidement.

« Je dois essayer de débloquer quelque chose rapidement »