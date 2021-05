Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Norris sur les difficultés de Ricciardo avec McLaren !

Publié le 21 mai 2021 à 13h35 par La rédaction

Recruté pour remplacer Carlos Sainz Jr, Daniel Ricciardo ne répond pas exactement aux attentes de McLaren depuis le début de saison. Selon Lando Norris, les difficultés de l'Australien se traduisent par un manque de confiance à cause de la monoplace.

Les pilotes de McLaren connaissent un début de saison assez mitigé. D’un côté, Lando Norris répond aux attentes placées en lui. Quatrième du classement général, le Britannique apporte un peu de concurrence à un Valtteri Bottas éprouvant quelques difficultés et se bat contre Charles Leclerc. Et de l’autre, Daniel Ricciardo n’arrive pas à s’adapter à sa nouvelle monoplace. Recruté pour remplacer Carlos Sainz Jr, l’Australien pointe à la septième place. Ses prestations sont quelque peu décevantes au sein de chez McLaren. Mais selon son coéquipier, ce manque de performance du pilote de 31 ans se traduirait par un manque de confiance à cause de la voiture.

« De ce que j’ai vu jusqu’ici, il veut une voiture qui lui convienne, peut-être un peu trop »