Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Ricciardo sur son adaptation chez McLaren

Publié le 15 mai 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors qu’il a réalisé sa meilleure performance à Barcelone lors du Grand Prix d’Espagne en terminant à la 6ème place, Daniel Ricciardo s’est exprimé sur son nouvel apprentissage chez McLaren.

Arrivé cette saison chez McLaren, Daniel Ricciardo a eu du mal à se familiariser avec sa voiture. Pour preuve, des résultats très mitigés pour le pilote australien. Pourtant, à Barcelone, Daniel Ricciardo a brillé avec une belle 6ème place qui le positionne maintenant 7ème au classement général. Une performance qui l’a soulagé lui et son écurie tant Daniel Ricciardo était en difficulté avec la voiture McLaren lors des 3 premières courses. L’Australien s’est exprimé sur le sujet et confirme qu’apprendre à connaître une nouvelle voiture est loin d’être facile.

« C’est comme être de nouveau un débutant »