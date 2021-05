Formule 1

Formule 1 : Carlos Sainz Jr justifie son arrivée chez Ferrari !

Publié le 30 mai 2021 à 15h35 par K.V.

Et si Carlos Sainz Jr profitait de son arrivée chez Ferrari pour devenir le meilleur pilote du monde ? C'est en tout cas les ambitions affichées par l'Espagnol.

Arrivé au sein de la Scuderia Ferrari cette saison, Carlos Sainz Jr a d'immenses ambitions, parmi lesquelles devenir l'un des meilleurs pilotes du monde ou encore remettre son écurie sur de bons rails après une année 2020 cauchemardesque. Pour le moment, et ce malgré une frustration bien visible qu'il ne retient aucunement, Carlos Sainz Jr brille, comme en témoigne sa deuxième place au Grand Prix de Monaco, soit le meilleur résultat de son équipe. De quoi pour le moment répondre aux attentes du pilote Ferrari, qui est encore très ambitieux.

« Je veux devenir le meilleur pilote au monde. C’est pour cela que je suis chez Ferrari »