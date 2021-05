Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso s’enflamme pour George Russell !

Publié le 28 mai 2021 à 18h35 par La rédaction

Fernando Alonso, 39 ans, connaît très bien la Formule 1. Aujourd’hui chez Alpine, le pilote espagnol ne joue plus les premières places comme par le passé, mais suit attentivement la concurrence et les nouveaux venus en F1. Il s’est notamment exprimé sur le cas de George Russell.

Même à 39 ans, Fernando Alonso continue à concourir au plus niveau en Formule 1. Chez Alpine, le pilote espagnol n’est plus aussi à l’aise que par le passé, mais il performe plutôt correctement. 13ème au classement général, le double champion du monde de Formule 1 côtoie et conseille au quotidien son jeune coéquipier Esteban Ocon. Fernando Alonso a d’ailleurs l’air d’observer les nouveaux qui débarquent chaque année en F1, puisqu’il s’est récemment enflammé pour George Russell, le pilote Williams de 23 ans. Alors que ce dernier est déjà comparé par certains comme le successeur de Lewis Hamilton, Fernando Alonso n’a pas hésité à encenser le jeune pilote britannique.

« Si je devais nommer un futur champion, Russell serait mon choix »