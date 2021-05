Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Jacques Villeneuve sur l’abandon de Charles Leclerc !

Publié le 25 mai 2021 à 15h35 par La rédaction

Alors qu'il semblait parti pour briller à Monaco, Charles Leclerc a été contraint d'abandonner après son accident lors des qualifications. Si le pilote de Ferrari tente de relativiser, il ne peut s'en prendre qu'à lui-même selon Jacques Villeneuve.

Le Grand Prix de Monaco s’annonçait formidable pour Charles Leclerc. Après avoir signé la pole position chez lui, le Monégasque était désireux de briller. Mais au final, le pilote de Ferrari n'a pas pris part à la course. Les analyses effectuées par l’écurie italienne ont révélé une rupture du moyeu de transmission gauche de la monoplace de Charles Leclerc survenu lors de son accident pendant les qualifications juste avant le Grand Prix comme raison de son abandon. Si le pilote de 23 ans essaye de relativiser, pour Jacques Villeneuve, il ne peut s’en prendre qu’à lui-même.

« Il ne peut que s’en vouloir à lui-même, il a tapé le mur, donc on ne peut pas être triste pour lui »