Formule 1

Formule 1 : Le clan Sainz le soutient après le Grand Prix de Monaco !

Publié le 27 mai 2021 à 22h35 par La rédaction

Arrivé 2ème à Monaco dimanche, Carlos Sainz Jr semblait tout de même frustré de sa performance. En effet, le pilote espagnol estimait pouvoir faire mieux au volant de sa Ferrari. Son père, Carlos Sainz Sr, préfère lui prendre du recul et donne de précieux conseils à son fils.

Carlos Sainz Jr, qui a pourtant fini 2ème dimanche dernier, lors du Grand Prix de Monaco, semblait être frustré tout au long de son week-end. D’abord en exprimant sa colère après les qualifications, Carlos Sainz Jr a ensuite semblé frustré de sa deuxième place dimanche. Le pilote espagnol de chez Ferrari estimait pouvoir aller chercher la victoire en terre monégasque, mais n’a pu que se contenter d’un podium. Son père, Carlos Sainz Sr, double champion du monde des rallyes, a préféré tempérer la frustration de son fils, et lui conseille de prendre du recul sur sa course.

« Il est ambitieux et, étant jeune, il doit faire le maximum et gagner »