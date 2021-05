Formule 1

Formule 1 : Les aveux de McLaren sur le niveau de Ricciardo

Publié le 26 mai 2021 à 14h35 par La rédaction

Daniel Ricciardo n'arrive pas à retrouver le niveau qu'il affichait chez Renault depuis qu'il a rejoint McLaren. Mais Andreas Seidl, directeur de l'écurie britannique, pense avoir trouvé le problème qui empêche l'Australien de s'adapter correctement à sa monoplace.

Recruté par McLaren pour remplacer Carlos Sainz Jr, Daniel Ricciardo ne s’attendait sans doute pas à une adaptation si compliquée. L’Australien a du mal à se faire pleinement à sa monoplace et ses résultats en course s’en ressentent (huitième au classement général de la Formule 1). Si le pilote de 31 ans espère pouvoir se réveiller très prochainement afin d’apporter à l’écurie britannique le rendement qu’elle attendait lorsqu’elle a misé sur lui, Andreas Seidl pense avoir mis le doigt sur le problème de l’ancien de Renault.

« Nous avons une idée claire de la raison pour laquelle Daniel n’a pas pu produire le temps nécessaire en Q2 pour progresser en Q3 »