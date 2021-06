Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Max Verstappen sur Lewis Hamilton !

Publié le 2 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Actuellement leader au classement général de Formule 1, Max Verstappen bataille cette année avec Lewis Hamilton pour le titre de champion du monde. Le pilote néerlandais s’est d’ailleurs récemment exprimé sur sa relation avec le Britannique.

Vainqueur à Monaco, Max Verstappen a dépassé Lewis Hamilton au classement général et occupe désormais la place de leader du championnat du monde. En progression d’année en année, Max Verstappen fait déjà parti des meilleurs pilotes de F1, et cette saison, et à 23 ans, il semble être le seul à pouvoir concurrencer Lewis Hamilton et Mercedes. Pas forcément serein à l’approche du Grand Prix de Bakou, le pilote Red Bull a évoqué sa relation particulière avec Lewis Hamilton.

« Je le vois comme une superstar, et c’est bon pour l’ensemble de la Formule 1 »