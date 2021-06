Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Fernando Alonso sur son adaptation !

Publié le 1 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Fernando Alonso connaît un retour compliqué en Formule 1. Néanmoins, le pilote espagnol s'est montré positif pour son avenir et ses progrès avec Alpine.

Après deux ans d’absence en Formule 1, Fernando Alonso s’est engagé avec Alpine. Mais le retour de l'Espagnol s'avère plus compliqué que prévu. Le pilote de 39 ans est à la 13e place du classement général et ses prestations laissent à désirer pour le moment. Néanmoins, l’ancien de McLaren poursuit son apprentissage et son adaptation au sein de l’écurie française. Nando s’est même montré plutôt positif concernant son avenir et ses progrès au cours de la saison.

« Je me sens de plus en plus confiant à chaque course »