Formule 1

Formule 1 : Le gros message envoyé par Red Bull à Mercedes !

Publié le 31 mai 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 31 mai 2021 à 19h37

Interrogé sur la rivalité avec Mercedes, le directeur de Red Bull Christian Horner a dévoilé ses ambitions pour la fin de saison en Formule 1.

Alors que Mercedes rafle tout sur son passage depuis quelque temps avec Lewis Hamilton, le directeur de Red Bull était en interview dans le New York Times récemment. Christian Horner, le directeur de Red Bull, veut lutter contre Mercedes jusqu’en fin de saison. Le Britannique reconnaît que le niveau de stress va être très élevé, mais espère que son équipe pourra réussir à tenir les champions du monde en respect jusqu’en décembre.

« C’est ce que les fans aimeraient voir, même si je ne sais pas si mes nerfs pourraient le supporter »