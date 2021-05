Formule 1

Formule 1 : Le terrible constat de Sainz Jr sur Ferrari après Monaco !

Publié le 31 mai 2021 à 15h35 par La rédaction

Malgré sa deuxième place lors du Grand Prix de Monaco, Carlos Sainz Jr ne s’enflamme pas. Il ne sait pas si sa monoplace sera toujours aussi performante.

Avec une deuxième place à Monaco, beaucoup se seraient enflammés pour la suite de la saison de Formule 1. Pas Carlos Sainz Jr, qui souhaite rester lucide sur les performances de sa monoplace. Lors du Grand Prix de Monaco, le pilote espagnol, mais aussi Charles Leclerc, qui avait décroché la pole position avant de ne finalement pas pouvoir prendre part à la course, ont profité de l’étonnante compétitivité des SF21 de Ferrari.

« Nous devons évidemment être fiers des progrès que nous avons accomplis »