Formule 1

Formule 1 : Un ancien champion du monde compare Alonso et Schumacher !

Publié le 1 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Le retour de Fernando Alonso en Formule 1 s'avère plus compliqué que prévu. Néanmoins, Nico Rosberg a tenu à rappeler que Michael Schumacher avait également eu ces difficultés lorsqu'il était revenu avec Mercedes entre 2010 et 2012.

Après deux ans d’absence, Fernando Alonso a fait son retour en Formule 1 en s’engageant avec Alpine. Mais l’Espagnol aurait sans doute souhaité un meilleur déroulé des événements. En effet, le pilote de 39 ans est 13e du classement général et pour le moment, il n’arrive pas à s’adapter pleinement à sa monoplace. Mais il n’est pas le premier à qui cela arrive. Ainsi, Nico Rosberg a tenu à rappeler que Michael Schumacher avait eu les mêmes difficultés lors de son retour en Formule 1 avec Mercedes entre 2010 et 2012.

« De temps en temps, nous voyons ces éclairs de génie d’Alonso et cela me rappelle un peu Michael »