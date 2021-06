Formule 1

Formule 1 : Pour Nico Rosberg, Fernando Alonso est trop vieux !

Publié le 3 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

De retour au volant d'une Formule 1 après deux ans d'absence, Fernando Alonso peine à retrouver son meilleur niveau. Nico Rosberg livre son analyse à ce sujet.

Nico Rosberg est franc et direct. Le champion du monde en 2016 avec Mercedes s'est montré très critique envers un autre ancien champion du monde, Fernando Alonso. L'Espagnol de chez Alpine peine à retrouver son niveau d'antan, comme lors de ses titres avec Renault en 2005 et 2006. Pour Rosberg l'explication est toute trouvée : à bientôt 40 ans, Fernando Alonso est trop vieux pour piloter une Formule 1.

« Ça lui prendra un peu de temps pour revenir à son meilleur niveau »