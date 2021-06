Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Charles Leclerc après le Grand Prix d’Azerbaïdjan !

Publié le 6 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors qu’il avait réalisé la pole position samedi à Bakou, Charles Leclerc n’a pu se contenter que d’une 4ème place ce dimanche lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Le pilote Ferrari s’est montré légèrement déçu en sortie de course, mais relativise sa situation.

Charles Leclerc avait fait forte impression ce samedi en réalisant la pole position au Grand Prix d'Azerbaïdjan. Cependant, le pilote monégasque n’a pas pu réitérer le même exploit ce dimanche et devra se contenter d’une 4ème place à Bakou. Une journée qui peut sembler décevante pour le pilote Ferrari, mais d’un autre côté, Charles Leclerc a sauvé les meubles et marque des points contrairement à ses concurrents Max Verstappen et Lewis Hamilton. Le Monégasque s’est exprimé après la course sur sa performance.

« Il ne faut pas oublier ce qu’on a fait hier, on a fait des progrès »