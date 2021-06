Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Max Verstappen avant le GP de Bakou !

Publié le 4 juin 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors qu’il arrive à Bakou dans le fauteuil de leader au classement général de Formule 1, Max Verstappen ne cède pas à la pression, et réalise pour l’instant un très bon début de week-end en Azerbaïdjan. Le Néerlandais s’est exprimé sur ses bonnes performances ce vendredi, ainsi que celles de son équipe.

Arrivé à Bakou en tête du classement général, Max Verstappen continue d’impressionner et réalise un début de week-end parfait en Azerbaïdjan. Accompagné de son coéquipier Sergio Pérez, le pilote néerlandais a dominé les deux séances d’essais libres ce vendredi, et se place comme un favori pour la course de dimanche. Après leur victoire à Monaco, tout semble donc aller pour Red Bull et Max Verstappen, qui a affiché récemment de grosses ambitions pour sa saison. Ce dernier s’est d’ailleurs exprimé sur sa belle journée, ainsi que celle de son écurie.

« Nous avons eu un excellent début de week-end jusqu’à présent »