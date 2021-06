Formule 1

Formule 1 : La joie de Charles Leclerc après sa pole position à Bakou !

Publié le 5 juin 2021 à 17h35 par La rédaction

À la surprise générale, Charles Leclerc a décroché ce samedi la pole position à la veille du Grand Prix d’Azerbaïdjan, et s’élancera donc en tête de la course dimanche. Le pilote Ferrari s’est exprimé après sa belle performance du jour.

Après son forfait à Monaco, Charles Leclerc a décroché ce samedi la pole position du Grand Prix d’Azerbaïdjan. En espérant cette fois-ci qu’il puisse prendre part au départ de la course à Bakou, le pilote Ferrari a devancé Lewis Hamilton et Max Verstappen lors de la Q3. Après un samedi de qualifications mouvementé, le Monégasque s’élancera bien sur la première ligne dimanche, et espère bien évidemment remporter le Grand Prix d’Azerbaïdjan. Charles Leclerc s’est d’ailleurs exprimé sur sa journée, et semble plutôt satisfait.

« Je ne m’attendais pas ce que nous soyons aussi compétitifs »