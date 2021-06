Formule 1

Formule 1 : Valtteri Bottas rêve toujours du titre !

Publié le 5 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Le début de saison est compliqué pour le Finlandais Valtteri Bottas. Mais le pilote Mercedes croit encore en ses espoirs de titre cette saison.

Pour sa cinquième année chez Mercedes, Valtteri Bottas devait imaginer vivre un meilleur début de saison. Alors qu’il fait du titre un objectif chaque année, le vice-champion de Formule 1 2019 et 2020 voit con coéquipier Lewis Hamilton être champion saison après saison. Bien qu’il se trouve déjà loin du Britannique et de Max Verstappen au classement général après seulement cinq Grand Prix, Valtteri Bottas n’a pas fait une croix sur le titre.

« Je reste très fort mentalement »