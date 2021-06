Formule 1

Formule 1 : Les excuses de Lewis Hamilton pour Mercedes !

Publié le 3 juin 2021 à 22h35 par La rédaction

Alors que le Grand Prix d’Azerbaïdjan débute vendredi avec les essais libres, Lewis Hamilton a tenu à revenir sur ses déclarations contre Mercedes après Monaco. Le Britannique a pris du recul et préfère tempérer ses propos.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan commence vendredi avec les premiers essais libres, et Lewis Hamilton voudra reprendre ce week-end sa place de leader au classement général. Arrivé 7ème lors de la dernière course à Monaco, le pilote britannique a préféré mettre les choses au clair avec son écurie avant Bakou. Il s’était emporté à chaud contre Mercedes notamment et ses ingénieurs lors du dernier Grand Prix. Une réaction qu’il regrette aujourd’hui, Lewis Hamilton s’est exprimé ce jeudi en conférence de presse et s’excuse auprès de ceux qui travaillent avec lui.

« Il n’y a pas une seule personne à blâmer »