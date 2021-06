Formule 1

Formule 1 : L’annonce de Red Bull sur un retour de Pierre Gasly !

Publié le 2 juin 2021 à 17h35 par T.M.

Grâce à ses performances, Pierre Gasly prétend à une place chez Red Bull. Toutefois, cela ne semble pas prévu.

Pilote Red Bull, c’est toutefois au volant de son AlphaTauri que Pierre Gasly fait forte impression. Des performances qui pourraient lui ouvrir de belles portes pour la suite de sa carrière. Et s’il avait finalement une seconde chance chez Red Bull alors que son premier passage ne s’était pas bien passé ? Actuellement, les deux baquets sont occupés par Max Verstappen et Sergio Perez, mais l’idée d’un retour de Gasly a déjà été évoquée. Toutefois, rapporté par F1i , Helmut Marko a tenu à calmer tout le monde.

Pas de retour « dans un avenir proche »