Formule 1 : Red Bull, Mercedes... Le constat de Max Verstappen après Bakou !

Publié le 7 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Ayant vu Mercedes ne marquer aucun point ce dimanche lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, Max Verstappen a affirmé que Red Bull faisait moins de grosses erreurs que l'écurie allemande.

Ce dimanche, lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Max Verstappen aurait pu prendre le large au classement général de la Formule 1. Auteur d’une très bonne course, le pilote de Red Bull était premier, jusqu’à ce que son pneu arrière gauche éclate, le faisant heurter de plein fouet la barrière de sécurité et entraînant son abandon. Une aubaine pour Lewis Hamilton qui était alors troisième, derrière Sergio Pérez, et qui aurait pu bénéficier de cet accident pour reprendre sa place de leader du championnat. Mais le Britannique, auteur d’une erreur en ayant enclenché un mauvais mode de freinage, a complètement manqué un virage, le reléguant à une malheureuse quinzième position. Depuis le début de la saison, le septuple champion du monde n’est pas non plus aidé par son écurie, qui enchaîne les problèmes de lenteurs au stand. Max Verstappen a tenu à souligner ce point pour le comparer à son équipe.

« Je dirais que nous faisons de plus petites erreurs, même s’ils le voient sûrement différemment »