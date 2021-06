Formule 1

Formule 1 : Hamilton relativise après son erreur à Bakou !

Publié le 7 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Auteur d'une erreur qui lui a coûté une place de leader au classement général de la Formule 1 ce dimanche à Bakou, Lewis Hamilton a tenu à relativiser. Selon lui, il y a du positif à retenir de sa course.

Ce dimanche, Lewis Hamilton aurait pu profiter de l’abandon de Max Verstappen lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan pour reprendre la tête du classement général de la Formule 1. Mais alors qu’il était classé deuxième à la reprise de la course, le Britannique a été l’auteur d’une grosse erreur qui a totalement changé le scénario du Grand Prix. En effet, à la lutte avec Sergio Pérez, le pilote de Mercedes est arrivé un peu trop vite dans un virage. Par conséquent, n’ayant pas eu le temps de freiner ni de tourner, le septuple champion du monde a continué tout droit, laissant tous les autres pilotes lui passer devant. Après avoir expliqué que l’erreur venait de lui puisqu’il aurait appuyé sur un bouton créant un déséquilibre entre ses freins avants et arrières, Lewis Hamilton a tenu à relativiser, affirmant qu’il y a quand même du bon à retenir de sa course.

« Je pense qu’il y a beaucoup de positif à prendre de ce week-end en termes de récupération et du niveau auquel nous sommes revenus »