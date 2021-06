Formule 1

Formule 1 : L'énorme mea culpa de Lewis Hamilton après son erreur à Bakou !

Publié le 6 juin 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 6 juin 2021 à 19h37

Alors qu’il se trouvait en bonne position pour assurer une 2ème place ce dimanche à Bakou, et repasser devant Max Verstappen au classement général, Lewis Hamilton a totalement craqué et commis une erreur grossière. Le Britannique s’est exprimé sur sa fin de course cauchemardesque.

Ce dimanche, Lewis Hamilton aurait pu profiter de l’abandon de Max Verstappen à Bakou pour reprendre sa place de leader au classement général. Cependant, le Britannique, positionné à la deuxième place juste derrière Sergio Pérez, a commis une terrible erreur, qui lui a coûté sa course. Il termine à une triste 15ème place, et marque donc zéro point lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. En difficulté sur sa voiture tout au long du week-end, Lewis Hamilton s’est exprimé sur cette erreur. Une erreur qui pourrait avoir de lourdes conséquences sur la fin de saison.

«J’ai touché à un bouton lors du dernier départ et je n’avais plus le bon équilibre»