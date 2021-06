Formule 1

Formule 1 : La frustration de Max Verstappen après les qualifications à Bakou !

Publié le 5 juin 2021 à 20h35 par La rédaction

Alors qu’il avait dominé les essais libres vendredi, Max Verstappen n’a pu se contenter que d’une 3ème place lors des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan ce samedi. Une maigre consolation pour le pilote Red Bull qui visait clairement la pole position et qui n’a pas caché sa frustration.

Red Bull et plus particulièrement Max Verstappen semblaient en forme à Bakou, et ils l’ont montré dès les essais libres de vendredi. Cependant, les qualifications du Grand Prix d'Azerbaïdjan ce samedi ne se sont pas passées pour le mieux et le pilote néerlandais devra se contenter d’une 3ème place sur la ligne de départ. Une déception pour Max Verstappen qui a dû pâtir des nombreux accrochages et problèmes lors des qualifications. Un manque de chance donc pour le pilote Red Bull, qui s’est exprimé après coup avec beaucoup de frustration.

« Tout a fonctionné, mais il y a encore toutes ces merdes à chaque fois »