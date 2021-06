Formule 1

Formule 1 : Hamilton, Verstappen… Cet ancien pilote fait son choix !

Publié le 10 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors que le début de saison en Formule 1 est marqué par le duel au sommet entre Lewis Hamilton et Max Verstappen, Eddie Irvine, ancien pilote de F1, a récemment comparé les deux hommes et explique leurs différences.

Cette saison Max Verstappen et Lewis Hamilton font la course en tête, et sont à la bataille pour le titre de champion du monde. Un huitième pour le Britannique et un premier pour le Néerlandais, de quoi pimenter leur duel. Si les deux pilotes aiment se renvoyer la balle, Max Verstappen est pour l’instant le leader au classement général et compte bien y rester jusqu’à la fin de saison. Lewis Hamilton est lui plus en difficulté sur sa voiture par rapport aux dernières années, et devra réaliser des courses parfaites pour déloger Max Verstappen. Eddie Irvine, ancien pilote, est revenu récemment sur leur duel et les compare.

« Verstappen est le talent ultime, mais Lewis est un professionnel hors du commun »