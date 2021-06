Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Toto Wolff sur la mauvaise passe de Mercedes !

Publié le 9 juin 2021 à 13h35 par La rédaction

Alors que Max Verstappen a abandonné lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Mercedes n’a pas pu en profiter dimanche dernier, et au contraire a effectué une nouvelle contre-performance. Toto Wolff, directeur de l’écurie, s’est exprimé sur ce mauvais passage.

Après Monaco, le Grand Prix d’Azerbaïdjan a une nouvelle fois été une déception pour Mercedes. L’écurie allemande n’a pas su profiter de l’abandon de Max Verstappen, qui aurait pu permettre à Lewis Hamilton de repasser leader au classement général. Une erreur du pilote britannique, et Mercedes reste derrière son rival Red Bull au classement des constructeurs. De quoi énerver Toto Wolff, le directeur de l’écurie, qui s’est exprimé sur la mauvaise forme de ses pilotes.

« On ne va pas tout chambouler à cause de deux mauvaises courses »