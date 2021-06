Formule 1

Formule 1 : L'énorme punchline de Verstappen sur Hamilton !

Publié le 8 juin 2021 à 19h35 par La rédaction

Malgré sa mésaventure à Bakou, Max Verstappen transpire la confiance en lui. Il estime qu’il pourrait être plus rapide que Lewis Hamilton, si les deux pilotaient la même voiture.

Ce n’est pas un abandon à quelques tours de la fin à Bakou qui va faire perdre à Max Verstappen sa confiance en lui. Surtout que son grand rival cette saison, Lewis Hamilton, n’a lui non plus marqué aucun point lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Leader du classement général avec quatre points d’avance sur le Britannique, Max Verstappen estime être plus rapide que le septuple champion du monde.

«Si je pilotais sa voiture, je serais deux dixièmes au tour plus vite que lui»