Formule 1

Formule 1 : L’aveu de Valtteri Bottas après Bakou !

Publié le 8 juin 2021 à 9h35 par La rédaction

Outre Lewis Hamilton, Valtteri Bottas a également manqué sa course lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan. Le Finlandais a d'ailleurs tenu à s'expliquer, affirmant qu'il se sentait impuissant en voyant tout le monde aller plus vite que lui.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan est à oublier pour Mercedes. D’une part pour l’erreur de Lewis Hamilton, alors deuxième derrière Sergio Pérez suite à l’abandon de Max Verstappen, mais qui, à cause d’une mauvaise manipulation de l’un de ses boutons qui a totalement déséquilibré la balance de ses freins, a totalement manqué l’un de ses virages le reléguant à une malheureuse quinzième place. Mais d’autre part pour la prestation de Valtteri Bottas. Le Finlandais a totalement été dépassé, du début à la fin de la course, qu’il terminera à la douzième position. Après le Grand Prix, le pilote de Mercedes a d’ailleurs tenu à s’expliquer.

« Je me sentais impuissant »