Formule 1

Formule 1 : L'optimisme de Leclerc pour l’avenir de Ferrari !

Publié le 7 juin 2021 à 18h35 par La rédaction

Alors qu’il avait décroché la pole position lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Charles Leclerc a finalement terminé à la 4e place. Il estime néanmoins que les succès arriveront bientôt pour La Scuderia.

À Bakou, Charles Leclerc était parvenu à obtenir sa deuxième pole position d’affilée après celle réalisée à Monaco. S’il n’avait pas finalement pas pu participer à la course dans la Principauté, le pilote Monégasque a terminé à la 4e place du Grand Prix d’Azerbaïdjan. S’il peut être légitimement déçu, Charles Leclerc a néanmoins pu récupérer quelques points, au contraire de Max Verstappen et Lewis Hamilton.

Les victoires arriveront bientôt selon lui