Formule 1

Formule 1 : Ce coup de gueule improbable de Carlos Sainz Jr...

Publié le 8 juin 2021 à 12h35 par La rédaction

Déçu de son résultat lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan ce dimanche, Carlos Sainz Jr s'est montré très remonté contre lui-même. L'Espagnol s'en veut de ses quelques erreurs qui lui ont coûté plusieurs positions au classement.

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan n’a pas été une grande réussite pour tout le monde ce dimanche. Entre l’accident de Lance Stroll, celui de Max Verstappen ou encore l’erreur de Lewis Hamilton, le circuit de Bakou n’aura pas fait que des heureux. Parmi eux, Carlos Sainz Jr. L’Espagnol a terminé à la huitième place. S’il permet à Ferrari de gagner quelques points au classement constructeur, le pilote de 26 ans n’est clairement pas satisfait de son résultat. Ayant mal évalué l’adhérence de ses pneus dans un virage, l’ancien de McLaren a perdu quelques précieuses secondes. Et il ne peut s’en prendre qu’à lui-même.

« Une fois de plus je n’ai pas réussi à tout mettre en place durant tout le week-end »