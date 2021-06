Formule 1

Formule 1 : La déception de Carlos Sainz à Bakou après les qualifications !

Publié le 5 juin 2021 à 22h35 par La rédaction

Les pilotes de Formule 1 ont vécu ce samedi une journée mouvementée lors des qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Carlos Sainz, pilote chez Ferrari, a fait les frais des nombreux accrochages, et devra s’élancer à la 5ème place dimanche. Une performance décevante pour l’Espagnol, qui s’est exprimé après coup.

Après Max Verstappen, c’est au tour de Carlos Sainz, pilote Ferrari d'afficher sa déception ce samedi. À la suite d’une journée de qualifications très mouvementée à Bakou, l’Espagnol n’a pas pu faire mieux qu’une 5ème place, et s’élancera donc dimanche en 3ème ligne du Grand Prix d’Azerbaïdjan. Au contraire de son coéquipier Charles Leclerc, c’est une nouvelle contre-performance pour Carlos Sainz lors des qualifications, et ce dernier n’a pas caché sa déception.

« C’est vraiment décevant, je ne vais pas mentir »