Formule 1 : Les regrets de Lando Norris après Bakou...

Publié le 9 juin 2021 à 18h35 par La rédaction

Malgré les incidents lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, Lando Norris n'a pas su tirer profit de la situation. Le pilote de McLaren nourrirait quelques regrets en voyant Sebastian Vettel et Pierre Gasly accompagner Sergio Pérez sur le podium.

Compte tenu des accidents et des erreurs lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan, Lando Norris aurait pu en profiter pour prendre un maximum de points afin de se donner une avance confortable sur ses concurrents directs au classement général de la Formule 1. Néanmoins, le pilote de McLaren a dû se contenter d’une cinquième place. Par conséquent, le Britannique a vu Sergio Pérez le devancer. S’il estime avoir fait un bon résultat, Lando Norris nourrit cependant quelques regrets en voyant Sebastian Vettel et Pierre Gasly sur le podium.

«Voir Seb deuxième et Pierre troisième nous donne un aperçu de ce que ça aurait pu être»