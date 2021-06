Formule 1

Formule 1 : Gasly affiche ses ambitions avant le Grand Prix de France !

Publié le 13 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

Après une belle troisième place lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan à Bakou, Pierre Gasly ne cache pas son ambition avant de piloter à domicile, lors du Grand Prix de France le 20 juin.

Le prochain Grand Prix de France aura une résonnance particulière pour Pierre Gasly. Depuis sa dernière course dans l'hexagone en 2019, le pilote français a pris une toute nouvelle dimension. Depuis, Gasly a remporté la prestigieuse course de Monza lors du Grand Prix d'Italie en 2020, mettant ainsi fin à près de 25 ans de disette des pilotes français en Formule 1. Aujourd'hui huitième au classement général, Pierre Gasly cherchera à confirmer sa forme du moment sur le circuit Paul Ricard.

« Je veux vraiment bien faire en France »