Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Toto Wolff sur les difficultés de Mercedes !

Publié le 12 juin 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 12 juin 2021 à 18h36

Alors que Mercedes domine depuis plusieurs années la Formule 1, cette saison est plus compliquée pour l’écurie allemande. Toujours bien placés dans les différents classements, les pilotes ne sont pas aussi dominants que les années précédentes. Toto Wolff, directeur de l’écurie, s’est exprimé à ce sujet.

Depuis 2014, Mercedes rafle tous les titres de champion du monde en Formule 1. Cependant, l’écart semble s’être rétréci cette saison avec les concurrents, et notamment Max Verstappen qui fait actuellement la course en tête au classement général. Des erreurs commises, ainsi qu’une voiture moins dominante, et voilà que Mercedes passe du chassé au chasseur cette année. Lewis Hamilton lui, compte bien remporter son huitième titre de champion de monde. Toto Wolff, son directeur, a évoqué récemment la remise en question nécessaire à faire.

« Il est important de reconnaître que la compétition est féroce »