Formule 1

Formule 1 : La patron d’Aston Martin s'enflamme pour Sebastian Vettel !

Publié le 11 juin 2021 à 19h35 par La rédaction mis à jour le 11 juin 2021 à 19h37

Arrivé cette saison chez Aston Martin, Sebastian Vettel semble se plaire dans sa nouvelle écurie. Le pilote allemand, 2ème lors du dernier Grand Prix à Bakou, apporte énormément à sa nouvelle équipe comme l'a expliqué son directeur, Otmar Szafnauer.

Sebastian Vettel semble heureux avec sa nouvelle monoplace chez Aston Martin. Arrivé cette saison en provenance de Ferrari, le pilote allemand effectue des performances correctes et et est même parvenu à monter sur le podium le week-end dernier. 2ème à Bakou, Sebastian Vettel apporte toute son expérience à sa nouvelle écurie, c’est ce que révèle son directeur, Otmar Szafnauer.

« Sebastian a donné une nouvelle mesure à notre manière de procéder »