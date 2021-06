Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso répond à ses détracteurs !

Publié le 12 juin 2021 à 10h35 par La rédaction

Auteur d'une course satisfaisante à Bakou, Fernando Alonso a tenu à répondre à ses détracteurs qui le critiquaient pour ses performances depuis le début de la saison.

Sixième du dernier Grand Prix d’Azerbaïdjan, Fernando Alonso a signé une performance satisfaisante pour Alpine. Depuis le début de la saison, pour son retour en Formule 1 après deux ans, l’Espagnol avait pourtant du mal à s’adapter pleinement à sa monoplace. Par conséquent, cela se ressentait sur ses résultats, lui qui est actuellement onzième du classement des pilotes. Ainsi, nombreuses ont été les critiques à l’égard du pilote de 39 ans. Face à cela, Fernando Alonso a donc tenu à répondre à ses détracteurs après sa course à Bakou.

« Je n’étais pas inquiet. Je savais que c’était juste une question de temps »