Formule 1 : Le coup de gueule de Sergio Pérez contre les autres pilotes !

Publié le 11 juin 2021 à 23h35 par La rédaction

Alors qu’il a récemment remporté le Grand Prix d’Azerbaïdjan, Sergio Pérez s'est plaint de l’accord conclu entre les pilotes, qui n’est souvent pas respecté.

Vainqueur du dernier Grand Prix à Bakou, Sergio Pérez a réalisé la bonne opération, et monte en puissance de course en course. Cependant, comme beaucoup de pilotes, le Mexicain n’est pas satisfait de certains incidents qui s’accumulent sur les circuits ces derniers temps. Lors des qualifications depuis le début de saison, beaucoup de crashs ont lieu et des erreurs sont commises. Sergio Pérez s’est exprimé sur ces problèmes.

« Mais il y en a maintenant qui ne peuvent plus avoir ma confiance »