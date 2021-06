Formule 1

Formule 1 : Les regrets de Max Verstappen après Bakou...

Publié le 9 juin 2021 à 21h35 par La rédaction

Alors qu'il n'a pas réussi à creuser l'écart avec Lewis Hamilton ce dimanche lors du Grand Prix d'Azerbaïdjan, Max Verstappen nourrirait quelques regrets.

Lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan ce dimanche, Max Verstappen aurait pu prendre une avance considérable au classement général de la Formule 1. Néanmoins, le Néerlandais a été victime d’un accident vers la fin de la course. Par conséquent, le pilote de Red Bull a été contraint à l’abandon. Mais alors qu’il se voyait déjà être devancé par Lewis Hamilton au classement des pilotes, Max Verstappen a vu le Britannique être l'auteur d’une erreur qui l’a relégué à la quinzième position à Bakou. Par conséquent, les deux pilotes n’ont marqué aucun point. Mais s’il peut s’estimer chanceux, Max Verstappen nourrit quelques regrets.

«C’est juste dommage. (…) En fait, je voulais juste creuser encore un peu plus l’écart»