Formule 1

Formule 1 : Les révélations de Vettel sur sa longévité en Formule 1 !

Publié le 14 juin 2021 à 17h35 par La rédaction mis à jour le 14 juin 2021 à 17h38

A 33 ans et alors qu’il vient de quitter Ferrari pour Aston Martin, Sebastian Vettel semble reprendre du plaisir en Formule 1. L'Allemand a expliqué qu’il appréciait toujours autant se battre pour la victoire.

Alors qu’il a désormais 33 ans, Sebastian Vettel s’est lancé un nouveau défi en arrivant chez Aston Martin. Le quadruple champion du monde semble retrouver du plaisir depuis son départ de Ferrari et a même terminé sur le podium lors du Grand Prix d’Azerbaïdjan. A l’instar de Roger Federer au tennis, Sebastian Vettel semble continuer à piloter en Formule 1 pour le plaisir. Il est revenu sur cette affirmation.

« Je suis vraiment là pour gagner »