Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Max Verstappen sur ses relations avec ses coéquipiers !

Publié le 13 juin 2021 à 16h35 par La rédaction

Depuis le début de sa carrière, Max Verstappen a connu un bon nombre de coéquipiers en Formule 1. Mais malgré son caractère de compétiteur, le Néerlandais a toujours entretenu une bonne relation avec ces derniers.

Au cours de sa carrière en Formule 1, Max Verstappen a déjà connu un bon nombre de coéquipiers, que ce soit chez Toro Rosso ou Red Bull. Carlos Sainz Jr, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alex Albon, Sergio Pérez... Si le Néerlandais est un vrai compétiteur et que son premier adversaire est l’autre pilote de son écurie, cela ne l’empêche pas d’entretenir une relation amicale et une rivalité saine avec. C’est d’ailleurs ce qu’il a révélé, prenant en exemple son amitié avec Daniel Ricciardo, aujourd’hui chez McLaren.

« La F1 est une partie de notre vie, mais ce n’est pas tout »