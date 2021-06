Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Carlos Sainz Jr sur sa rivalité avec Verstappen !

Publié le 12 juin 2021 à 15h35 par La rédaction

Carlos Sainz Jr a connu quelques difficultés pour s'adapter à sa monoplace suite à sa récente arrivée chez Ferrari. Néanmoins, son podium à Monaco en compagnie de Max Verstappen lui a rappelé leur rivalité chez Toro Rosso qui l'a poussé à devenir un meilleur pilote.

Arrivé chez Ferrari pour cette saison 2021, Carlos Sainz Jr a connu quelques difficultés pour s’adapter pleinement à sa nouvelle monoplace. Mais ses efforts semblent commencer à porter leurs fruits, en prouve cette deuxième place lors du Grand Prix de Monaco. Sur le podium, son premier de l'année, l’Espagnol a retrouvé un certain Max Verstappen. Les deux pilotes se sont côtoyés au sein de l’écurie Toro Rosso en 2015, où ils ont débuté en même temps leur carrière en Formule 1. Le Néerlandais et Carlos Sainz Jr se sont poussés l’un l’autre pour toujours s’améliorer. Et l’ancien pilote de McLaren remercie cela.

« Cela a fait de moi un meilleur pilote et grâce à cette année-là, j’ai vu ce dont Max est capable »