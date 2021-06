Formule 1

Formule 1 : Les confidences de Mick Schumacher sur sa relation avec Sebastian Vettel !

Publié le 14 juin 2021 à 14h35 par La rédaction

Si ses débuts en Formule 1 s'avèrent compliqués avec Haas, Mick Schumacher a tout de même noué des liens avec quelques pilotes. Ainsi, l'Allemand a révélé avoir reçu de précieux conseils de la part de Sebastian Vettel.

Pour des débuts en Formule 1, Mick Schumacher a sans doute rêvé mieux. Aux côtés de Nikita Mazepin chez Haas, l’Allemand n’est pas auteur de très bons résultats. En effet, le pilote de 22 ans affiche un zéro pointé au classement général de la discipline, au même titre que son coéquipier russe, George Russell et Nicholas Latifi. Néanmoins, Mick Schumacher a forgé quelques liens avec certains pilotes, dont Sebastian Vettel. L’ancien pilote de Ferrari aurait même donné des conseils à son compatriote afin de progresser en Formule 1.

« La plupart d'entre eux sont secrets mais le plus grand conseil qu'il m'a donné est de ne jamais oublier pourquoi je suis ici »