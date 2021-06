Formule 1

Formule 1 : Nouvelles révélations de Lewis Hamilton sur son avenir !

Du haut de ses 36 ans, Lewis Hamilton se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière. Le pilote de Mercedes a d'ailleurs quelques espoirs concernant son avenir, ne se voyant pas en Formule 1 jusqu'à ses 40 ans.

À 36 ans, Lewis Hamilton continue de se battre en Formule 1. À la lutte avec Max Verstappen pour un huitième titre de champion du monde, le pilote de Mercedes mène un combat très disputé cette saison, lui qui est actuellement deuxième au classement général de la Formule 1. Néanmoins, le Britannique ne sera pas éternel, alors qu’il se rapproche de plus en plus de la fin de sa carrière. Lewis Hamilton a des envies autres que la discipline dans laquelle il excelle depuis de nombreuses années. Et il a été assez clair concernant son avenir.

« J’espère vraiment que je ne serai plus là à 40 ans »