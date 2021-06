Formule 1

Formule 1 : Fernando Alonso révèle les raisons de sa pause en F1 !

Publié le 13 juin 2021 à 18h35 par La rédaction mis à jour le 13 juin 2021 à 18h36

Alors qu’il avait quitté la Formule 1 en 2018, Fernando Alonso est revenu cette saison chez Alpine. Le pilote espagnol a expliqué pourquoi il était resté loin de la catégorie reine pendant deux ans.

Dès la fin de la saison 2018, Fernando Alonso avait décidé de prendre une pause dans sa carrière de pilote de Formule 1. L’Espagnol a alors tenté sa chance aux 24 Heures du Mans avec Toyota et aux 500 Miles d'Indianapolis, cette fois avec McLaren. L’ancien champion du monde 2005 et 2006 a également participé au Dakar et aux 24 Heures de Daytona. Revenu cette saison en Formule 1, chez Alpine, Fernando Alonso a expliqué avoir eu besoin de cette pause.

« Cela était devenu trop exigeant »