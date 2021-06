Formule 1

Formule 1 : Le successeur annoncé de Lewis Hamilton pousse un coup de gueule sur son avenir !

Publié le 17 juin 2021 à 19h35 par A.M.

Présenté comme le successeur à moyen terme de Lewis Hamilton, George Russell assure toutefois qu'il refuse de se focaliser sur les rumeurs concernant son avenir.

Couvé par Mercedes et Toto Wolff, George Russell poursuit toutefois sa progression chez Williams. Malgré tout, à court terme, le Britannique est amené à monter dans le baquet d'une Mercedes. Probablement celle de Valtteri Bottas pour commencer, avant de succéder à Lewis Hamilton. C'est en tout cas la trajectoire régulièrement dessinée pour la carrière de George Russell. La saison prochaine devrait être celle qui verra le jeune britannique prendre du galon puisque le contrat des deux pilotes Mercedes s'achève à la fin de l'année. Interrogé sur les spéculations concernant son avenir, George Russell assure toutefois qu'il se concentre sur les prochaines échéances avec Williams, à commencer par le Grand Prix de France ce week-end.

Russell se concentre sur ses courses