Formule 1

Formule 1 : Le message fort d’Esteban Ocon après sa prolongation chez Alpine !

Publié le 17 juin 2021 à 9h35 par La rédaction

Après un bon début de saison chez Alpine, Esteban Ocon a ce mercredi prolongé son aventure avec l’écurie française. Le pilote tricolore malheureux à Bakou, s’est exprimé sur cette décision et n’a pas caché sa joie d’assurer son avenir en F1.

Alors que le Grand Prix d’Azerbaïdjan s’est plutôt mal passé pour Esteban Ocon, le pilote français réalise un bon début de saison avec des performances assez surprenantes sur son Alpine. Content de sa voiture, le natif d’Évreux a prolongé son aventure chez l’écurie française de trois années supplémentaires. Une confiance engrangée au fil des courses donc pour Esteban Ocon et son équipe, qui s’est exprimé après l’annonce.

« Je me sens beaucoup mieux intégré que la première année »