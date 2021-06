Formule 1

Formule 1 : Le message fort de Ricciardo avant le GP de France !

Publié le 15 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

En grande difficulté depuis qu'il a rejoint McLaren, Daniel Ricciardo attend les trois prochains week-ends avec impatience. L'Australien espère pouvoir se relancer.

Tout ne s’est pas passé comme l’aurait souhaité Daniel Ricciardo depuis le début de la saison 2021 de Formule 1. Tout juste arrivé chez McLaren, l’Australien connaît une adaptation compliquée de sa monoplace et cela se ressent sur ses résultats. Alors qu’il a terminé l’année 2020 à la cinquième place du classement général des pilotes, l’ancien de Renault pointe aujourd’hui à la dixième position. Néanmoins, Daniel Ricciardo continue de garder la motivation. Alors que le Grand Prix de France approche, l’Australien espère pouvoir se relancer lors des trois prochains week-ends (en France et en Autriche).

Ricciardo espère pouvoir se relancer