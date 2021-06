Formule 1

Formule 1 : Les révélations de Lewis Hamilton sur sa relation avec Verstappen !

Publié le 16 juin 2021 à 11h35 par La rédaction

Alors que débute vendredi le Grand Prix de France, Lewis Hamilton compte bien reprendre la place de leader au classement général à Max Verstappen. Le pilote Mercedes s’est d’ailleurs récemment exprimé sur sa relation avec le Néerlandais.

Le Grand Prix de France démarre vendredi avec les essais libres, et après la course surprenante de Bakou, les principaux prétendants au championnat du monde voudront s’imposer en France. Lewis Hamilton tout comme Max Verstappen devra se rattraper après sa grosse erreur en Azerbaïdjan. Le pilote Mercedes, deuxième au classement général, ne veut pas rater une nouvelle opportunité de dépasser le pilote Red Bull et de reprendre sa place de leader. Pour cela, il devra comme à son habitude livrer une bataille acharnée avec Max Verstappen. Lewis Hamilton s’est d’ailleurs exprimé sur sa relation avec le Néerlandais, avant le début du week-end.

« Max est un pilote extraordinaire et c’est très sympa d’avoir à se battre contre lui »