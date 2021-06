Formule 1

Formule 1 : Verstappen affiche son ambition avant le Grand Prix de France !

Publié le 15 juin 2021 à 19h35 par La rédaction

Après un Grand Prix d'Azerbaïdjan décevant sur le plan personnel, Max Verstappen veut réaffirmer son avance en tête du championnat. Cela passe par une grande performance au Grand Prix de France de ce week-end.

Max Verstappen est revanchard. Le pilote de l'écurie Red Bull souhaite relever la tête après la désillusion de Bakou. Auteur d’une très bonne course, le Néerlandais était en tête jusqu’à ce que son pneu arrière gauche éclate. Verstappen n'a alors pu éviter le choc avec la barrière de sécurité et a dû abandonner. Red Bull avait tout de même réussi à limiter les dégâts avec la première place de Sergio Pérez. Désormais, Max Verstappen a pour objectif de briller lors du Grand Prix de France pour confirmer sa domination.

« J'espère monter sur la plus haute marche du podium »