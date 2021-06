Formule 1

Formule 1 : Les révélations de Carlos Sainz Jr. sur son arrivée chez Ferrari !

Publié le 14 juin 2021 à 20h35 par La rédaction mis à jour le 14 juin 2021 à 20h38

Changer d’écurie n’est jamais chose aisée, surtout lorsque l’on arrive chez Ferrari. Carlos Sainz Jr en fait le constat cette saison.

Pilote chez McLaren entre 2018 et 2020, Carlos Sainz Jr a débarqué chez Ferrari cette saison. Actuellement septième du classement mondial des pilotes, l’Espagnol a signé sa première performance lors du Grand-Prix de Monaco, où l’ex-pilote Renault a terminé sur la deuxième marche du podium. Mais Carlos Sainz Jr estime néanmoins pouvoir faire encore mieux chez Ferrari.

« Pas encore aussi épanoui que chez McLaren »